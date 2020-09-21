Прокуратура не стала обжаловать приговор Ефремову

Прокуратура решила не подавать жалобу на приговор Михаилу Ефремову. На эту процедуру дается 10 суток, и срок уже истек.

«Жалоба прокуратуры на приговор Ефремову не поступала», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы Пресненского суда Москвы.

Ровно через три месяца после смертельного ДТП Ефремова приговорили в восьми годам тюрьмы в колонии общего режима и на три года лишили водительский прав. Ранее жалобу на приговор написал бывший защитник актера Эльман Пашаев. А недавно жалобу подал и новый адвокат Роман Филиппов. Защита планирует добиться условного срока для актера.

Еще один адвокат актера Владимир Васильев считает, что у Ефремова есть шансы на получение четырех лет условно, ведь он дал признательные показания.

Мать погибшего в аварии Сергея Захарова заявила, что актеру вынесли слишком жесткий приговор. А еще Мария Захарова призналась, что простила Михаила Ефремова. Также она сообщила, что представители актера к ней не обращались и помощь не предлагали. Женщина живет в селе Кузьминское. Погибший был ее младшим сыном.