Прокуратура проверила действия при перевозке двух собак, пострадавших на рейсах «Аэрофлота». В ходе проверки нарушений не нашли.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «В ходе прокурорской проверки нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

В конце июня в СМИ появилась информация о двух пострадавших собаках. В Сети опубликовали фото питомцев с повреждениями. Они летели рейсами «Аэрофлота». Одна из собак была вся в крови и находилась в грязной переноске. В таком состоянии хозяйка питомца обнаружила собаку после получения багажа. Позже ветеринар диагностировал у животного повреждение пасти, десен и зубов.

Вторая собака, по предварительной информации, получила травму глаза и перестала видеть. После волны возмущений в прокуратуре начали проверку.

Два года назад в июле из самолета выпала собака. Инцидент произошел в Чили. Через неделю живого, но исхудавшего питомца нашли в пустыне Атакаме. Сотрудники аэропорта предположили, что собака могла сбежать из открытой переноски во время посадки самолета, сообщает «Национальная служба новостей».