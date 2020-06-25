Прокуратура не нашла лезвия на детской площадке в ЯНАО
Прокуратура ЯНАО по итогам проверки назвала выдуманной историю о лезвиях на детской площадке, которую ранее рассказала жительница Нового Уренгоя в социальных сетях. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, «пользователь указал, что площадка, о которой идет речь, расположена рядом с ТЦ „Лион“», при этом «выезд по указанному месту показал, что три детские игровые площадки, расположенные вблизи торгового центра, по своему оборудованию не соответствуют фотографии, выложенной в социальной сети».
Татьяна Ляхова, которая сообщила о лезвиях, считает претензии необоснованными. «Комиссию создали. До сих пор не нашли виновников, но разве это моя вина? Почему сейчас на меня такие гонения?» — заявила женщина.