Прокуратура не нашла лезвия на детской площадке в ЯНАО

По данным ведомства, «пользователь указал, что площадка, о которой идет речь, расположена рядом с ТЦ „Лион“», при этом «выезд по указанному месту показал, что три детские игровые площадки, расположенные вблизи торгового центра, по своему оборудованию не соответствуют фотографии, выложенной в социальной сети».

Татьяна Ляхова, которая сообщила о лезвиях, считает претензии необоснованными. «Комиссию создали. До сих пор не нашли виновников, но разве это моя вина? Почему сейчас на меня такие гонения?» — заявила женщина.