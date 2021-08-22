Прокуратура нашла нарушения в подтопленном детском лагере в Анапе

Прокуратура провела проверку в подтопленном детском лагере «Зори Анапы». Сейчас в медицинском изоляторе находятся 10 отдыхающих.

Об итогах рейда сообщил анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Он уточнил, что сотрудники надзорного ведомства посетили лагерь после появления в СМИ сообщений о массовом заболевании детей и плохих условиях их проживания.

В настоящее время значительная территория лагеря подтоплена, но в спальные корпуса вода не зашла. Всем детям, которых поместили в изолятор, оказывается медицинская помощь, отметил Фоменко.

Руководству лагеря поручили провести осмотр всех 497 детей, приехавших отдыхать в «Зори Анапы», а также установить деревянные настилы по территории. Во время проверки прокурор пообщался с детьми. Они пожаловались на плохие условия проживания из-за подтоплений. Кроме того, у них есть претензии к тому, как из кормят

По словам Фоменко, лагерь также обследует Роспотребнадзор. Специалисты проверят соблюдение санитарных требований и дадут оценку питанию. Помимо этого, МЧС и администрация города увеличит количество пожарных автомобилей для откачивания воды с территории лагеря.

Накануне родители нескольких детей из Санкт-Петербурга, которые приехали отдыхать в «Зори Анапы» сообщили, что детей не лечат, плохо кормят, плюс ко всему — там прорвало канализацию, сообщал 78.ru. По словам матери одной из девочек, ребят кормят жирной и жареной пищей, хотя у них болит живот.