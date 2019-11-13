Прокуратура намекнула хозяину слишком полного кота, куда жаловаться на авиакомпанию

Сотрудники «Аэрофлота» отказывались пускать в самолет мужчину из-за слишком пухлого кота, чей вес превышал установленную норму. Хозяин пушистого обманом пробрался на борт, а теперь сможет пожаловаться на авиакомпанию. Если он обратится в московскую прокуратуру, то будет проведена проверка соблюдения прав пассажира.

Пассажир «Аэрофлота» лишился бонусов из-за слишком пухлого кота Подробнее

«Для проведения проверки по факту нарушения его прав пассажир может обратиться в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, которая осуществляет надзор за деятельностью авиакомпании», — рассказали РИА «Новости» в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В свою очередь в управлении на транспорте МВД по ДФО сообщили агентству, что пока не получали подобных обращений и не занимаются проверкой.

Ситуация с котом Виктором получила огласку после поста в Facebook Михаила Галина. Он рассказал подписчикам, что летел домой из Риги во Владивосток. В московском Шереметьево мужчина делал пересадку и работники «Аэрофлота» попросили взвесить хвостатого пассажира.

Оказалось, что кот весит 10 килограммов, что больше разрешенных восьми. Галин обратился за помощью к друзьям, которые привезли кошечку поменьше. Мужчина показал Фиби перед посадкой, но домой отправился уже с Виктором.

После публикации «Аэрофлот» провел проверку, которая подтвердила, что пассажир допустил «ряд грубых нарушений правил перевозки багажа», то есть обманом провез кота. В итоге перевозчик исключил Галина из программы лояльности и аннулировал накопленные мили.

В свою очередь Галин написал в следующем посте, что не имеет никаких претензий к авиакомпании, которая «выполняла свою работу по установленным правилам».

«Нарушил правила я, и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения. Правила созданы чтоб им следовать, а не нарушать и под каждым правилом существует основа. Точка», — сказано в сообщении хозяина кота, к которому тот приложил фото Виктора, «когда его вес еще удовлетворял требованиям авиаперевозчика».