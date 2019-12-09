Прокуратура начала проверку из-за видео с матом мэра Липецка

Собеседница рассказала агентству, что в ведомство 9 декабря поступило обращение от депутата областного совета Олега Хомутинникова. Парламентарий попросил проверить поведение Уваркиной в общественном месте. «По этому обращению нами, безусловно, будет проведена проверка и дана правовая оценка всем доводам, которые содержатся в обращении», — заявила Ткачева.

Мэр Липецка Уваркина объяснила свое видео с матом из парка Подробнее

Резонансное видео с матерщиной липецкой градоначальницы появилось в Сети в пятницу, 6 декабря. Сама Уваркина признала, что за кадром звучит ее голос. «Третьего декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждем, и была крайне возмущена — в 9:00 в парке практически не было строителей, не работала техника», — рассказала мэр.

Она добавила, что решила записать видео и отправила его в рабочую группу. По ее словам, это была личная беседа и она никого не оскорбляла. Депутаты липецкого горсовета избрали Уваркину на пост мэра города 25 июня 2019 года. До этого она была председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.