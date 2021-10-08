Городская прокуратура начала проверку после взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе. По данным ведомства, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова.

«Предварительно установлено, что хлопок и возгорание газа произошло 8 октября в утреннее время. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Источник фото: пресс-служба Свободненский прокуратуры

Прокуроры проверят соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности. Также сотрудники взяли на контроль работу оперативных служб, работающих на месте происшествия. В пресс-службе уточнили, что ситуация находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана.

Взрыв на строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе произошел сегодня утром. По данным СМИ, горел детантен — устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую. На самом ГПЗ пояснили, что ситуация находится под контролем. Сирена сработала по протоколу. Она должна звучать при любом техническом сбое. Пока неизвестна точная причина произошедшего.