Прокуратура начала проверку после взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе
Прокуратура установила, что от взрыва газа на Амурском газоперерабатывающем заводе никто не пострадал
Городская прокуратура начала проверку после взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе. По данным ведомства, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе.
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова.
«Предварительно установлено, что хлопок и возгорание газа произошло 8 октября в утреннее время. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Прокуроры проверят соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности. Также сотрудники взяли на контроль работу оперативных служб, работающих на месте происшествия. В пресс-службе уточнили, что ситуация находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана.
Взрыв на строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе произошел сегодня утром. По данным СМИ, горел детантен — устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую. На самом ГПЗ пояснили, что ситуация находится под контролем. Сирена сработала по протоколу. Она должна звучать при любом техническом сбое. Пока неизвестна точная причина произошедшего.