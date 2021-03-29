Прокуратура начала проверку после массовой драки школьников в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края начала проверку после появления в Сети видео массовой драки между школьниками. «Стенка на стенку» устроили дети из Игарки 26 марта.

Драка произошла в заброшенном здании возле средней школы имени Астафьева, сообщили в прокуратуре. За медицинской помощью никто не обращался.

«Для установления причин и условий способствовавших произошедшему, проверки исполнения законодательства по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних на место происшествиях вылетел сотрудник аппарата прокуратуры края», — сообщили в ведомстве.

На видео, которое оказалось в распоряжении «МК в Красноярске», можно заметить предметы, похожие на бейсбольные биты.

В начале марта 10-летние хоккеисты устроили массовую драку на первенстве Оренбургской области. Игроки клубов «Сарматы» и «Южный Урал» подрались после нарушения одной из команд правил.