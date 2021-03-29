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    29 марта 2021, 09:10

    Прокуратура начала проверку после массовой драки школьников в Красноярском крае

    Екатерина Шамина

    Прокуратура Красноярского края начала проверку после появления в Сети видео массовой драки между школьниками. «Стенка на стенку» устроили дети из Игарки 26 марта.

    Драка произошла в заброшенном здании возле средней школы имени Астафьева, сообщили в прокуратуре. За медицинской помощью никто не обращался.

    «Для установления причин и условий способствовавших произошедшему, проверки исполнения законодательства по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних на место происшествиях вылетел сотрудник аппарата прокуратуры края», — сообщили в ведомстве.

    На видео, которое оказалось в распоряжении «МК в Красноярске», можно заметить предметы, похожие на бейсбольные биты.

    В начале марта 10-летние хоккеисты устроили массовую драку на первенстве Оренбургской области. Игроки клубов «Сарматы» и «Южный Урал» подрались после нарушения одной из команд правил.