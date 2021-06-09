Прокуратура начала проверку после катания детей на крыше внедорожника в Курске

Прокуратура Курской области заинтересовалась сообщениями о поездке троих детей на крыше внедорожника в Курске. О начале проверки сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что такие действия поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

«По указанному факту организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения», — заключили в пресс-службе.

Информация о катающихся на крыше машины детях появилась в соцсетях в минувшие выходные. На кадрах, снятых местными жителями видно, что сначала черный внедорожник просто стоял на обочине дороги. На крыше машины сидели две девочки и мальчик помладше. Водителю сигналили другие автомобили, а один мужчина даже подошел и спросил, что происходит. В итоге дети с крыши так и не слезли. Внедорожник вместе с ними уехал в неизвестном направлении.

По данным местного издания 46tv, полиция уже установило личность водителя, который катал детей на крыше. Проверка продолжается, по ее итогам правоохранители дадут процессуальную оценку случившемуся.