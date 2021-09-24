Прокуратура начала проверку после гибели туристов на Эльбрусе

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики начала проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе. МЧС удалось спасти группу непрофессиональных альпинистов, однако пятеро все же скончались.

Об этом сообщила старший помощник прокурора Кабардино-Балкарской Республики Фатимат Думанова.

«Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики по факту гибели пятерых человек при восхождении на Эльбрус организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору», — отметила она.

По данным следствия, 23 сентября группа туристов из 20 человек поднялась на Эльбрус. В результате ухудшения погодных условий скончались пять человек, остальных смогли спасти сотрудники МЧС. Спасатели работали в тяжелых условиях — при −20 градусах порывы ветра достигали 40–70 метров в секунду. Кроме того шел сильный мокрый снег, а видимость была не более одного метра.

Фатимат Думанова отметила, что по итогам проверки дадут правовую оценку действиям должностных и иных лиц, которые несут ответственность за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Синоптики предположили, что люди могли погибнуть из-за погодной аномалии под названием «черная метель». Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что при морозе и ураганном ветре температура может опуститься до −50 градусов. В таком случае можно заработать обморожение и переохлаждение за 5–10 минут.