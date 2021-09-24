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    24 сентября 2021, 14:00

    Прокуратура начала проверку после гибели туристов на Эльбрусе

    Иван Степанов, Нина Петлинова

    Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики начала проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе. МЧС удалось спасти группу непрофессиональных альпинистов, однако пятеро все же скончались.

    Прокуратура начала проверку после гибели туристов на Эльбрусе

    Об этом сообщила старший помощник прокурора Кабардино-Балкарской Республики Фатимат Думанова.

    «Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики по факту гибели пятерых человек при восхождении на Эльбрус организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору», — отметила она.

    По данным следствия, 23 сентября группа туристов из 20 человек поднялась на Эльбрус. В результате ухудшения погодных условий скончались пять человек, остальных смогли спасти сотрудники МЧС. Спасатели работали в тяжелых условиях — при −20 градусах порывы ветра достигали 40–70 метров в секунду. Кроме того шел сильный мокрый снег, а видимость была не более одного метра.

    Фатимат Думанова отметила, что по итогам проверки дадут правовую оценку действиям должностных и иных лиц, которые несут ответственность за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

    Синоптики предположили, что люди могли погибнуть из-за погодной аномалии под названием «черная метель». Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что при морозе и ураганном ветре температура может опуститься до −50 градусов. В таком случае можно заработать обморожение и переохлаждение за 5–10 минут.