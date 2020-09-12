Прокуратура начала проверку отравления в детском саду на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области проверит информацию об отравлении нескольких воспитанников детского сада. Речь идет о дошкольном учреждении «Полянка» в Южно-Сахалинске.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой Южно-Сахалинска с привлечением специалистов организована проверка по информации СМИ об отравлении детей в МАДОУ № 5 „Полянка“

В ведомстве отметили, что дадут оценку должностным лицам, которые организовывали питание для дошкольников, — проверят их действия на соответствие федеральному законодательству.

По данным мэрии Южно-Сахалинска, несколько человек обращались в медицинские учреждения города с жалобами.

Ранее серьезный скандал из-за отравления детей в детском саду разгорелся в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным Ura.ru, 20 мая жители Ноябрьска подали коллективный иск против сада «Синеглазка», где малыши массово заразились сальмонеллезом. Против дошкольного учреждения выступили 10 семей, которые потребовали разные суммы компенсации. Размер самой большой достиг двух миллионов рублей.