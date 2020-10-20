Прокуратура Москвы выступила за сохранение приговора Михаила Ефремову
«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», — рассказали представители пресс-службы апелляционной инстанции Мосгорсуда. Их слова приводит ТАСС.
Во вторник, 20 октября, Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов. Это уже второе обращение актера. В нем он также признает свою вину, раскаивается в содеянном и просит суд смягчить приговор. Ефремов утверждает, что во время слушания дела на него давил адвокат Эльман Пашаев.
Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. Он не справился с управлением своего внедорожника и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель погиб из-за полученных травм. Экспертиза показала, что актер сел за руль пьяным. Суд признал его виновным в смертельной аварии и приговорил к восьми годам колонии. Сейчас Ефремов находится в СИЗО.