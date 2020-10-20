Прокуратура Москвы выступила за сохранение приговора Михаила Ефремову

Прокуратура Москвы настаивает на сохранении приговора Михаилу Ефремову без изменений. Актера осудили на восемь лет колонии за смертельное ДТП.

«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», — рассказали представители пресс-службы апелляционной инстанции Мосгорсуда. Их слова приводит ТАСС.

Во вторник, 20 октября, Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов. Это уже второе обращение актера. В нем он также признает свою вину, раскаивается в содеянном и просит суд смягчить приговор. Ефремов утверждает, что во время слушания дела на него давил адвокат Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. Он не справился с управлением своего внедорожника и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель погиб из-за полученных травм. Экспертиза показала, что актер сел за руль пьяным. Суд признал его виновным в смертельной аварии и приговорил к восьми годам колонии. Сейчас Ефремов находится в СИЗО.