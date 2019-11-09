Прокуратура Крыма киевской версии пожаловалась в ООН на крымчан

Российские власти в Крыму виновны в ряде преступлений против человечности. Об этом заявил киевский прокурор АР Крым Игорь Поночовный. Он отметил, что прокуратура направила в ООН материалы с доказательствами нарушений прав человека в российском Крыму.

«На оккупированном полуострове происходят умышленные убийства, похищения, пытки, преследования, сотни незаконных обысков и задержаний украинских граждан по расовым, религиозным и политическим признакам», — заявили в прокуратуре.

По словам Поночовного, в многочисленных уголовных процессах, инициированных киевскими властями, зафиксированы многочисленные доказательства преступлений российских властей против крымчан, сообщил украинский сайт «Лига».

«Принимаются все возможные меры для установления обстоятельств совершения преступлений и причастных лиц», — отметил киевский прокурор.

В первый день на поезда в Крым купили около четырех тысяч билетов Подробнее

Крымский полуостров воссоединился с Россией в результате референдума, проведенного весной 2014 года. Подавляющее большинство жителей Крыма тогда высказались за возвращение полуострова в состав России. Перед тем Крым с 1956 года принадлежал вначале УССР, а потом Незалежной.

Киевские власти после этого организовали органы власти, которые находятся на территории Украины, но действуют якобы «в Крыму». К таким органам власти относится и прокуратура АР Крым в ее киевской версии. В самом Киеве Крым называют «аннексированным», а Россию — «государством-агрессором».