Прокуратура Красноярского края проверит смерть врача, которому отказали в КТ

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту смерти 58-летней врача-гинеколога Галины Лебедовой. Она заболела COVID-19 и ей своевременно не оказали медицинскую помощь — отказали в КТ со словами «не влезет».

«В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц», — указали в ведомстве.

Врач проработала в Уярской больнице 34 года.

Ранее сообщалось, что женщина обратилась в больницу еще 21 июня. Когда назначенные антибиотики не помогли, дочь отвезла Галину Лебедеву в больницу, где ей отказали в КТ из-за лишнего веса. Дочь рассказала, что врачи решили ограничиться рентгеновским снимком, и после сказали, что «все чисто». Никакую госпитализацию больной не предложили.

Когда состояние женщины начало ухудшаться, она настояла на КТ, которое показало поражение легких почти на 100%. Однако для реанимации в больнице не оказалось мест. Лебедеву госпитализировали в больницу Красноярска, но было уже поздно, и она 2 июля скончалась.