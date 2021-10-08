Прокуратура Калмыкии решила проверить медсестру, грозившую выкинуть ребенка из окна

Прокуратура Калмыкии решила проверить информацию о медсестре, которая грозилась выкинуть чужого младенца из окна. Об этом намерении сотрудников ведомства сообщило РИА «Новости».

Действия решили предпринять после того, как обнаружили на видеохостинге YouTube запись, на которой девушка сначала кормит ребенка из бутылочки, а затем говорит, что у нее уже не хватает нервов. Дальше медсестра обещает выкинуть малыша в окно, если он еще раз закричит. Позже за кадром слышен плач младенца.

Сейчас сотрудники прокуратуры уже организовали проверку Перинатального центра имени О. А. Шунгаевой, в котором работала акушерка. Они проверят уровень качества медицинских услуг, которые оказываются в роддоме, а также изучат, не нарушается ли в больнице трудовое законодательство.

Саму медсестру, пойманную на столь халатном отношении к детям, из медицинского центра уже уволили. Однако это еще не все — окончательно вопрос о мерах реагирования на эту ситуацию будет решен после получения результатов всех запущенных проверок.