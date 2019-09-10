Прокуратура Читы начала проверку после обрушения потолка в детском саду
Прокурорам предстоит установить причины случившегося и выяснить, насколько полно финансировались работы и соблюдались требования, которые предъявляют к обеспечению безопасности образовательного процесса.
«Кроме того, прокуратура инициировала проведение органами предварительного расследования процессуальной проверки по данному факту», — уточнила прокурор отдела прокуратуры Забайкальского края Дарима Иванова.
Потолок обрушился в детском саду Читы. ВидеоПодробнее
Во время обрушения потолка в одной из групп детсада дети были на прогулке. Большой участок гипсокартона упал единым пластом, накрыв часть помещения, где обычно стоят стульчики. Здесь дети проводят большую часть времени.
Пострадавших среди воспитанников и сотрудников детского сада нет. Группу планируют восстановить в ближайшее время — 10 сентября в ней начнется ремонт.