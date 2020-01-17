«Проклятому немцу крышка». Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

В новом историческом разделе сайта Минобороны можно ознакомиться с уникальными архивными документами. Раньше они хранились под грифом «секретно» в фондах Центрального архива военного ведомства.

Освобождение Варшавы произошло 17 января 1945 года силами Красной Армии. Бои за город были ожесточенными. На сайте опубликован приказ верховного главнокомандующего № 223, в котором перечислены отличившиеся военные соединения и части, а также подчеркнута роль 1-1 Польской армии. Красноармейцам удалось сломать мощную немецко-фашистскую оборону. Об этом красноречиво свидетельствуют фотографии оперативного управления 1-го Белорусского фронта. Там же можно увидеть последствия артиллерийской подготовки и штурма.

Минобороны опубликовало немало и наградных документов. Например, в листе Николая Акишина указано, что он был командиром стрелкового батальона. Вместе со своими бойцами он прорвал оборону немцев, занял несколько линейных траншей. В бою было убито полторы сотни солдат фашисткой Германии, захвачено три миномета, восемь орудий и другая техника. В бою Акишина ранили трижды, но он не оставил бойцов. За это отважному офицеру присвоили звание Героя Советского Союза.

«Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков», — написано в одном из политдонесений.

В документе сказано, что жителей Варшавы хоронили прямо на городских улицах, создавая могильные холмы. В архивных документах можно найти не только доказательства варварства и зверства фашистов, но и факты радостной встречи красноармейцев поляками. В донесении начальнику Главного политуправления Красной Армии сказано, что люди по несколько часов стояли на улицах, приветствуя проходящие мимо советские войска.