Прокладку тоннелей БКЛ московского метро завершат в 2021 году

Строители закончат прокладку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На сегодняшний день выполнена проходка 95% тоннелей Большой кольцевой линии метро. До конца года планируем завершить строительство всех тоннелей, девяти станций БКЛ и реконструкцию станции „Каховская“. <…> Более 60% составляет готовность северо-восточного, южного, юго-западного участков Большого кольца», — приводит сайт mos.ru слова заместителя мэра столицы.

Бочкарев отметил, что второй пусковой этап западного участка БКЛ, куда входят станции «Терехово» и «Кунцевская», закончен на 75%. По его словам, работу закончат в течение этого года.

Ранее чиновник рассказал, что Большая кольцевая линия, длина которой составит 70 километров, станет самой протяженной в мире. Ее запустят в 2022 году. На БКЛ будет 31 станция. В начале апреля в Москве открыли две новые станции из состава Большого кольца метро — «Народное Ополчение» и «Мневники».