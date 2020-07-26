Прокатчик сериала «Чики» не получил официальной жалобы на сериал

Прокатчик отметил, что версия сериала доступна только по подписке. Кроме того, у каждой серии есть возрастные ограничения 18+. Кроме того, там отметили, что главная сюжетная линия рассказывает о любви каждой из героинь. Сериал поднимает серьезную тему социального насилия.

В рамках показа сериала платформа организовала социальную кампанию для поддержки пострадавших от насилия. В частности, им рекомендовали обратиться за профессиональной психологической помощью на телефон горячей линии.

«За две недели проведения кампании на телефон доверия поступило более 500 звонков. Это значит, что 500 человек получили квалифицированную помощь профессионалов и, возможно, чьи-то жизни удалось спасти, именно благодаря сериалу», — отметили в пресс-службе.

С просьбой проверить сериал «Чики» на пропаганду феминизма и движения ЛГБТ в Роскомнадзор обратилась общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец. По ее словам, к ней обратились обеспокоенные родители, которые заявили, что там поднимается тема ЛГБТ для подростков.

Баранец попросила привлечь к ответственности владельцев и администраторов сервиса more. tv, где идет показ сериала.

Сам сериал рассказывает о четырех подругах из маленького городка. Женщины занимались проституцией, но решили отказаться от своего прошлого и заняться бизнесом. Главные роли исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова. Автором сценария и режиссером стал Эдуард Оганесян.