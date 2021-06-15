Прокачку по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии приостановят на два дня

Объем прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Словакии будет снижен из-за технических проблем. Кроме того, после прокачка будет приостановлена на два дня. Это связано с техническими проблемами одного из потребителей. Об этом рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«В связи с техническими проблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС „Будковце“ (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется», — процитировал ТАСС его слова.

О проблемах технического характера стало известно еще 8 июня. Тогда «Транснефть» сообщила, что прокачка нефти через НПС «Будковце» снижена на двое суток и компания на этом фоне корректирует график поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

В начале лета мировые цены на нефть пошли вверх. В частности, июльские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,25% и подошли к отметке 69,67 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 1% и составили 72,8 доллара за баррель.