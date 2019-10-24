Перепись населения можно будет пройти в интернете

Принять участие в переписи населения в России можно будет через портал госуслуг. Заполнение анкеты на себя и домочадцев займет не более 15-20 минут. Информацию потом фиксируют переписчики.

Руководитель Росстата Павел Смелов рассказал РИА «Новости», что такой способ удобен по нескольким причинам. Во-первых, некоторые россияне, особенно в больших городах, боятся пускать в квартиру незнакомых людей. Во-вторых, переписчики зачастую не застают жителей дома из-за графика работы.

«И мы предоставляем такую возможность переписаться самостоятельно, когда это удобно», — уточнил Смелов.

Для заполнения анкеты нужна учетная запись на портале госуслуг. После того, как человек вписал данные о себе и близких, к нему придет переписчик — чтобы их верифицировать.

«Списки (переписавшихся на портале — прим. ред.) отдаются переписчикам, и у вас формируется специальный код. <…> К вам приходит переписчик и говорит: „Вы переписались? Мы знаем. Покажите нам свой код“», — рассказал о процедуре руководитель Росстата.

Удобно и конфиденциально. Всероссийскую перепись населения стоит пройти — и вот почему Подробнее

Переписчик считывает код планшетом, благодарит и уходит. Его отправляют по СМС или на электронную почту. Двойная проверка поможет избежать фейковых переписей, подчеркнули в ведомстве.

Во время переписи во всех МФЦ планируют открыть специальные участки. Возможно, работать они будут в школах и детских садах — куда люди обычно приходят на выборы.

«Это не будут какие-то новые места неизвестные никому», — заметил Павел Смелов.

Перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года.