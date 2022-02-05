Уральский федеральный университет пригласил ямальских школьников пройти тест-драйв

Уральский федеральный университет запускает проект, который поможет ямальским школьникам сформировать представление о своей будущей профессии и получить дополнительные баллы при поступлении. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Конкурсный отбор будет проходить среди старшеклассников. Его проведут в два этапа. На первом этапе участников протестируют по выбранному направлению. Второй этап предполагает презентацию и фантазию на тему будущих профессий.

«Мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит нам 2 и 3 апреля, при соблюдении всех необходимых мер, пригласить школьников в стены вуза в дни весенних каникул», — поделились организаторы.