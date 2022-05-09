Отец погибшего на Украине Героя России Гаджимагомедова пройдет в «Бессмертном полку»

Энгельс Гаджимагомедов, отец погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, приехал из Дагестана в Москву, чтобы пройти в «Бессмертном полку». Об этом он рассказал РИА «Новости».

Полковник полиции, военный офицер Энгельс Гаджимагомедов рассказал, что его сын брал пример с деда, который сражался в Красной армии в Великой Отечественной войне. И всегда чтил его советы.

«Отец у меня войну прошел, все прошел. И постоянно его учил — будь справедливым, будь честен. И все время говорил мне: „Папа, как дед говорил, так у меня и получается. А ненужное мне не подходит“», — рассказал отец Героя России.

Гаджимагомедов когда-то сказал сыну, что если он хочет стать генералом, то должен учиться и служить. Нурмагомед поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

«С первого курса стал чемпионом училища, во втором году он чемпион Вооруженных сил, чемпионаты мира выиграл по рукопашке», — сказал отец.

Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов героически погиб в первый день спецоперации, 24 февраля. Он был командиром роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Когда подбили его боевую машину, он тут же покинул ее и начал вести огонь по противникам, что отвлекло их внимание и позволило его солдатам занять оборону. Даже получив тяжелые ранения, он продолжал сражаться. Последней гранатой он подорвал себя и окруживших его украинских нацистов.