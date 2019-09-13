«Проявление шизофрении». Украинские политологи предложили отправить Турчинова под трибунал за слова о России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что страна не объявила войну России только потому, что Москва обладает ядерным оружием, но однажды Киев вернет Крым. Украинские политологи предположили, что оратор психически нездоров и за свои поступки должен отправиться под трибунал.

«Знаете, сложно комментировать слова человека, который явно умалишенный. Дело в том, что именно Турчинов объявил пресловутую антитеррористическую операцию — АТО — которую в последствии назвал „войной с Россией“. И вот это проявление параноидальной шизофрении, которое он сейчас демонстрирует, можно, конечно, интерпретировать, что он просто сдал назад — видимо, ситуация поменялась. Либо он просто не хочет нести ответственность за содеянное в 2013–2014 годах», — объяснил свою точку зрения экс-секретаря СНБО украинский политолог Алексей Мухин.

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Другому украинскому политологу, Сергею Маркову, очевидно, что Турчинов поучает, как же все-таки нужно воевать с Россией. Ведь Турчинов — представитель киевской «партии войны», которая до сих пор мечтает вступить в вооруженное столкновение с Москвой.

«Он представляет ту группировку, которая на самом деле, в реальности воюет с Россией. Но только не обычными методами, а гибридными. Турчинов является одним из ключевых организаторов расстрела на Майдане так называемой „небесной сотни“. Турчинов — один из ключевых организаторов террора 2014 года, когда бандеровские и нацистские батальоны уничтожили тысячи людей. Турчинов — один из тех, кто отдавал приказы атаковать Донецк, Луганск, применить авиацию», — напомнил политолог.

По его словам, все перечисленное позволяет классифицировать Турчинова как военного преступника, которого нужно судить международным трибуналом. И пока такие люди, как Турчинов, не прошли через суд и не получили высшей меры наказания, ни о какой трансформации украинского режима речи быть не может.

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Экс-глава СНБО ранее выразил надежду, что наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем даже были у Советского Союза в конце существования. Вот тогда-то Украина освободит не только Крым, но и другие территории, пригрозил Турчинов.

«На Украине нет правительства. Турчинов с самого начала возглавил именно хунту, которая проводила политику государственного терроризма. На Украине режим таковым и остался, даже после избрания президентом Зеленского. Именно об этом свидетельствует то, что Турчинов до сих пор не арестован и еще поучает, как Украине воевать с Россией. Говоря про другие территории, Турчинов имеет в виду захват Кубани — Краснодарского края, а также Ростовской, Белгородской и Курской областей», — пояснил Марков.