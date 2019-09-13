«Проявление шизофрении». Украинские политологи предложили отправить Турчинова под трибунал за слова о России
«Знаете, сложно комментировать слова человека, который явно умалишенный. Дело в том, что именно Турчинов объявил пресловутую антитеррористическую операцию — АТО — которую в последствии назвал „войной с Россией“. И вот это проявление параноидальной шизофрении, которое он сейчас демонстрирует, можно, конечно, интерпретировать, что он просто сдал назад — видимо, ситуация поменялась. Либо он просто не хочет нести ответственность за содеянное в 2013–2014 годах», — объяснил свою точку зрения экс-секретаря СНБО украинский политолог Алексей Мухин.
Турчинов назвал украинцев «рабами» после выборов в РадуПодробнее
Другому украинскому политологу, Сергею Маркову, очевидно, что Турчинов поучает, как же все-таки нужно воевать с Россией. Ведь Турчинов — представитель киевской «партии войны», которая до сих пор мечтает вступить в вооруженное столкновение с Москвой.
«Он представляет ту группировку, которая на самом деле, в реальности воюет с Россией. Но только не обычными методами, а гибридными. Турчинов является одним из ключевых организаторов расстрела на Майдане так называемой „небесной сотни“. Турчинов — один из ключевых организаторов террора 2014 года, когда бандеровские и нацистские батальоны уничтожили тысячи людей. Турчинов — один из тех, кто отдавал приказы атаковать Донецк, Луганск, применить авиацию», — напомнил политолог.
По его словам, все перечисленное позволяет классифицировать Турчинова как военного преступника, которого нужно судить международным трибуналом. И пока такие люди, как Турчинов, не прошли через суд и не получили высшей меры наказания, ни о какой трансформации украинского режима речи быть не может.
Украину призвали отказаться от войны с РоссиейПодробнее
Экс-глава СНБО ранее выразил надежду, что наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем даже были у Советского Союза в конце существования. Вот тогда-то Украина освободит не только Крым, но и другие территории, пригрозил Турчинов.
«На Украине нет правительства. Турчинов с самого начала возглавил именно хунту, которая проводила политику государственного терроризма. На Украине режим таковым и остался, даже после избрания президентом Зеленского. Именно об этом свидетельствует то, что Турчинов до сих пор не арестован и еще поучает, как Украине воевать с Россией. Говоря про другие территории, Турчинов имеет в виду захват Кубани — Краснодарского края, а также Ростовской, Белгородской и Курской областей», — пояснил Марков.