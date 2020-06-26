«Проявить свою позицию»: Яна Рудковская проголосовала по поправкам в Конституцию в Одинцове

Проголосовать по поправкам к Конституции продюсер Яна Рудковская приехала на избирательный участок в Одинцовском городском округе Московской области. В беседе с «360» она заявила, что голосование — это возможность выразить свою гражданскую позицию.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что это гражданская позиция каждого человека. Здесь неважно, ты можешь проголосовать против, ты можешь проголосовать за. Главное — проголосовать и проявить свою позицию», — заявила она.

Сегодня в России проходит второй день голосования по поправкам к Конституции. По итогам первого дня в голосовании приняли участие более 10 миллионов россиян. Это 9,2% от всех зарегистрированных избирателей страны.

Для удобства граждан, кроме участковых комиссий, где они могли получить бюллетень и проголосовать, организовали еще и выездные комиссии в специальных шатрах, расположенных на улице. Это сокращает риски заражения коронавирусной инфекцией.

К тем, кто не может выйти из дома, члены избиркома придут лично. В Москве и Нижегородской области проводится электронное голосование. Для участия регистрацию там открыли заранее и проверили все представленные данные, чтобы исключить возможности фальсификаций.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля. Последний день официально стал выходным с сохранением заработной платы, чтобы все желающие проголосовать смогли прийти на участки. Досрочное голосование продлится до 30 июня.