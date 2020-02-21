Производством масок и средств защиты занялся «Технополис Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ОЭЗ «Технополис Москва» начал производство медицинских масок и средств защиты из-за ситуации с китайским коронавирусом. Градоначальника процитировала «Политика сегодня».
Отмечается, что за счет производства защитных масок и средств защиты создается дополнительный неснижаемый запас.
«В технополисе „Москва“ развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты», — обратил внимание мэр.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили надежду, что Москва и дальше будет помогать в борьбе с вирусом.