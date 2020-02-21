    21 февраля 2020, 13:09

    Производством масок и средств защиты занялся «Технополис Москва»

    Артур Блянихов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ОЭЗ «Технополис Москва» начал производство медицинских масок и средств защиты из-за ситуации с китайским коронавирусом. Градоначальника процитировала «Политика сегодня».

    Отмечается, что за счет производства защитных масок и средств защиты создается дополнительный неснижаемый запас.

    «В технополисе „Москва“ развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты», — обратил внимание мэр.

    Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили надежду, что Москва и дальше будет помогать в борьбе с вирусом.