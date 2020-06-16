Производство золота в России выросло на 9,4%
Производство золота на территории России в январе и феврале текущего года выросло на 9,4% по сравнению с данным периодом 2019 года, достигнув отметки в 39,71 тонны. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Минфин России.
За январь и февраль прошлого года в государстве произвели 36,3 тонны драгоценного металла. В этом году объем производства добычного золота составил 31,75 тонны, попутного — 2,85 тонн и вторичного — 5,11 тонны.
Производство серебра в России в январе–феврале подросло на 1%, до 142,3 тонны.