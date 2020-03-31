Производство защитных масок запустили в петербургском Планетарии 1

«Шьем защитные маски из трех слоев нетканого материала. Часть мы отдаем врачам и спецслужбам, часть продаем с доставкой. Нужно же платить зарплаты сотрудникам», — поделился Гудов.

По его словам, команда по пошиву масок начала работать 26 марта. В день шьется 1000 масок. Когда появится станок, планируется перейти на 10 тысяч. Их можно заказать на сайте Планетария 1.