Производство водородного топлива намерены запустить на Сахалине

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, что в регионе планируется производить 30 тысяч тонн водородного топлива. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Сахалинской области в год планируют производить 30 тысяч тонн экологически чистого водородного топлива. Глава островного региона представил проект по созданию водородного кластера на Сахалине», — цитирует пресс-службу «Экономика сегодня». Губернатор подчеркнул, что регион имеет конкурентоспособные преимущества на этом рынке. Первый фактор — близость к потребителю. Второй — наличие ресурсной базы. Третий — высокая технологическая готовность.