Производство вина из фейхоа намерены увеличить в Сочи

Отмечается, что фейхоа полезен для здоровья, поскольку он богат микроэлементами и витаминами. Также в нем содержится большое количество йода, поэтому варенье из этих ягод долго не портится и не нуждается в добавлении консервантов.

«Процесс созревания вина из фейхоа идет дольше, чем из винограда. Сейчас мы отправляем массу из ягод на „созревание“ в подвал. Ее несколько раз переливают, отстаивают. Напиток будет готов для употребления следующим летом», — объяснил Дырдин.