Производство уникального катализатора гидрокрекинга запустили в Стерлитамаке

Стерлитамак — столица мотогонок, крупнейший производитель соды, а теперь — еще и создатель первого в России катализатора гидрокрекинга. Это востребованный продукт в нефтепереработке, который вскоре оценят автомобилисты. Отечественная разработка увеличит выпуск моторного топлива класса «Евро-5».

Источник фото: телеканал «360»

«Катализатор гидрокрекинга — это востребованный продукт в нефтепереработке. Наш катализатор гидрокрекинга прошел успешное испытание специалистами нефтепереработки „Роснефть“. Начало промышленного производства катализатора гидрокрекинга на базе РНК станет своевременным шагом, поскольку в условиях внешних ограничений обеспеченность катализаторами для всей отечественной нефтеперерабатывающей промышленности является стратегической задачей», — сказал генеральный директор ООО «РН-Кат» Альберт Сафин.

Источник фото: телеканал «360»

Представители «Роснефти» рассказали на нефтегазохимическом форуме, как можно решить проблемы бизнеса без оглядки на антироссийские санкции.

Источник фото: телеканал «360»

«Это событие полностью соответствует общенациональной задаче импортозамещения в промышленном секторе экономики. Уникальная российская разработка заметно снизит зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных катализаторов гидрокрекинга, которые до недавнего времени составляли 90% от общего объема поставок данной продукции», — отметил генеральный директор ПАО «АНК «Башнефть» Андрей Лазеев.

Источник фото: телеканал «360»

Испытания показали, что катализатор не уступает импортным аналогам ни в активности, ни в отборе целевых продуктов. В планах компании — постепенно избавиться от зарубежных разработок и обеспечить независимость всей российской нефтепереработки.