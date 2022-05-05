Производство тепличных овощей выросло в Чувашии

Производство тепличных овощей в Чувашии значительно выросло с прошлого года. Об этом написал kp.ru.

Как рассказал зампред кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, с начала 2022 года в теплицах Чувашии собрали 10,6 тысячи тонн овощей — это 101,1% относительно уровня прошлого года. Из них томатов собрано 4,7 тысячи тонн — на 10,5% выше уровня прошлого года, баклажанов — 60 тонн, в полтора раза больше, чем в 2021 году.