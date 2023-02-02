Общество 02 февраля 2023, 03:45 Производство сметаны в России назвали «тотально» зависимым от импорта Основатель «АгриВолга» Бачин: производство сметаны в России оказалось зависимо от импорта Pxhere

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Производители продуктов в России смогли справиться с возникшими весной 2022 года проблемами с упаковкой и оборудованием, которые возникли из-за санкций Запада. Но для молочной отрасли серьезную проблему создает зависимость от импортных ферментов, сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин в беседе с РБК.

«Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная», — сказал Бачин.

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По его словам, в первую очередь речь идет о биозаквасках. Для их производства в России нет фабрик. Бачин пояснил, что расположенная в Угличе экспериментальная биофабрика, а также небольшие лаборатории, «которые пытаются что-то сделать» покрывают не более 10%, а «реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются».

Компания «ЭлектоПро» из Шаховской ранее полностью отказалась от импортного сырья в пользу отечественного. Завод работает над выпуском электротехнического оборудования. В 2023 году предприятие планирует увеличить мощность производства и создать еще 80 рабочих мест.