Производство рыбных деликатесов расширится в ЯНАО

Сельхозкооператив «Приобье» увеличит производство рыбных деликатесов, чтобы поставлять их на всю территорию Ямала. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Сейчас «Приобье» выпускает около 5,5 тонны продукции в месяц. В течение следующего года этот показатель планируют увеличить в два раза. Компания рассчитывает на господдержку, так как включена в реестр переработчиков.

«Основной вид продукции, который у нас субсидируется, выделяются деньги предприятиям — это именно глубокая переработка», — пояснил начальник отдела организации и регулирования рыболовства Денис Коробейников.