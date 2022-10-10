Производство рома и виски увеличилось в России | 360°

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Производство рома и виски увеличилось в России

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Росалкогольрегулирование сообщило о росте производства рома и виски в России за последние полгода. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.

Если сравнивать цифры с аналогичным периодом прошлого года, то всего выпуск алкогольной продукции увеличился на 65,2%, сообщало АБН.

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Эксперты полагают, что такие данные связаны с уходом с российского рынка западных производств. При этом они считают, что полностью заменить иностранных производителей не получится.

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