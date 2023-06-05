05 июня 2023, 17:06
Производство парфюмерии и косметики в Москве выросло на 41,3%
Мэр Собянин: производство парфюмерии и косметики в Москве выросло на 41,3%
Производителям косметики и парфюмерии в Москве за первый квартал 2023 года удалось выпустить на 41,3% больше продукции, чем за такой же период 2022-го. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
В первом квартале 2023-го столичные косметические компании произвели более 40 миллионов упаковок средств для ухода за кожей: кремов, сывороток, лосьонов, включая солнцезащитные, — это на 38,6% больше, чем в 2022 году.
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Фабрики выпустили на 76,7% больше профилактических средств для полости рта — 6,6 миллиона штук. Объем выпуска твердого мыла увеличился на 20,1%, составив 611 тысячу тонн.
На косметических предприятиях в Москве сегодня работают свыше четырех тысяч человек.
«В столице работает свыше 30 косметических фабрик. Они быстро адаптировались к новым условиям, в том числе к уходу с российского рынка части зарубежных производителей», — добавил Собянин.
Правительство Москвы помогает фабрикам и заводам по производству косметики и предоставляет специальные льготы. Например, в начале 2023 года один из столичных производителей, который поставляет средства в страны ближнего зарубежья и Азию, получил льготный заем в размере 200 миллионов рублей.
Торговля
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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