Общество 05 июня 2023, 17:06 Производство парфюмерии и косметики в Москве выросло на 41,3% Мэр Собянин: производство парфюмерии и косметики в Москве выросло на 41,3% Сайт мэра и правительства Москвы

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Производителям косметики и парфюмерии в Москве за первый квартал 2023 года удалось выпустить на 41,3% больше продукции, чем за такой же период 2022-го. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

В первом квартале 2023-го столичные косметические компании произвели более 40 миллионов упаковок средств для ухода за кожей: кремов, сывороток, лосьонов, включая солнцезащитные, — это на 38,6% больше, чем в 2022 году.

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Фабрики выпустили на 76,7% больше профилактических средств для полости рта — 6,6 миллиона штук. Объем выпуска твердого мыла увеличился на 20,1%, составив 611 тысячу тонн.

На косметических предприятиях в Москве сегодня работают свыше четырех тысяч человек.

«В столице работает свыше 30 косметических фабрик. Они быстро адаптировались к новым условиям, в том числе к уходу с российского рынка части зарубежных производителей», — добавил Собянин.

Правительство Москвы помогает фабрикам и заводам по производству косметики и предоставляет специальные льготы. Например, в начале 2023 года один из столичных производителей, который поставляет средства в страны ближнего зарубежья и Азию, получил льготный заем в размере 200 миллионов рублей.