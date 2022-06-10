Производство одежды в Москве выросло на 120% в 2021 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за прошлый год производство одежды в городе увеличилось на 120%. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Также он рассказал о росте объема производства текстильных изделий — он увеличился на 240%. В Москве выпускают куртки, платья, спортивную одежду, обувь. Собянин отметил фабрики «Нетканика», «Парижская коммуна» и «Большевичка».

«Ваш труд окупится сторицей, и вы всегда можете рассчитывать на поддержку правительства Москвы», — подчеркнул он.