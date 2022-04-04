Производство напитка Cola GRINK стартовало в Приморье

Дальневосточный завод «Скит» приступил к производству сильногазированного напитка Cola GRINK. Его можно будет купить уже на этой неделе объемом 0,5 и 1,4 литра. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на группу компаний «Славда».

«Сегодня актуальность имеет импортозамещение. Еще в начале марта к нам обратились торговые сети, попросив разработать собственный рецепт популярного напитка. Новый газированный напиток был создан в кратчайшие сроки», — рассказал генеральный директор ООО «СЛАВДА ГРУПП» Роман Антипьев.

В ближайшее время предприятие начнет производство и других, не менее популярных и вкусных напитков.