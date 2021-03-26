Производство молочки с заменителем молочного жира выросло в России на 10%

Производство молочных продуктов с заменителем молочного жира выросло в России на 10% за 2020 год. Россияне употребили почти 200 тысяч тонн такой продукции. Об этом сообщил «Ридус».

Председатель совета директоров Молочного союза России Людмила Маницкая уточнила, что в этом году такая тенденция сохранится. Она пояснила, что «был повышенный спрос на производство продукции с содержанием растительных жиров, и потребитель с низкими доходами делал выбор в пользу этой продукции».

«В 2020 году увеличилось производство молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира до 192,2 тысячи тонн, что почти на 10% выше производства 2019 года, когда было произведено 174 тысячи тонн», — рассказала Маницкая.

Также она рассказала, что в такой продукции не используется пальмовое масло, несмотря на распространенный стереотип.

«Для производства молокосодержащих продуктов используют только заменитель молочного жира. Но и его использование тоже ограничено — не более 50% жировой фазы продукта», — пояснила эксперт.