Производство многоразовых тканевых масок запустили в Солнечногорске

В период пандемии коронавирусной инфекции и дефицита масок, «Поваровская швейная фабрика» переоборудовала свое производство. Раньше они производили поло, футболки, свитшоты и спортивные костюмы. Теперь — сконцентрировались на пошиве многоразовых масок.

Маски шьют из медицинской ткани. Они универсальны и подходят для лица любой формы и размера. К тому же, это очень практично. Ткань может пережить огромное количество стирок.

«Поваровская швейная фабрика» в кратчайший срок переналадила производство. Прямо сейчас они готовы производить пять тысяч масок в день, с перспективой увеличения до 50 тысяч масок», — рассказал первый заместитель Главы администрации г. о. Солнечногорск Михаил Трушко.

Самое главное преимущество многоразовых масок в том, что они полностью экологичны. И не загрязняют окружающую среду.

«В первую очередь мы стараемся заботиться о людях и окружающей среде. Именно поэтому мы сделали ставку на производство многоразовых масок. Любую маску можно носить не более двух часов, соответственно в день на человека требуется около пяти таких индивидуальных средств защиты. Вечером их можно будет постирать и заново применять на следующий день, тем самым снижая уровень отходов», — отметила руководитель швейной фабрики Татьяна Годунова.

Для разнообразия маски шьют из ткани разного цвета. Также предприятие может разрабатывать и дизайнерские принты. Для их нанесения используют водные краски, которые безопасны и гипоаллергенны для человека. Например, для детей предлагают маски со смайликами.

До конца текущей недели предприятие получит сертификат соответствия на данный вид товара и сможет принимать заказы.

Ранее сотрудники ателье из Наро-Фоминска начали шить многоразовые маски. Их работы разбирают уже не только для защиты, но и в качестве красивых сувениров.