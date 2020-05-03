Производство масок в Подмосковье увеличили в два раза. Их хватит, чтобы обеспечить более 4 тысяч аптек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в аптеках Подмосковья достаточно медицинских масок. Если раньше эти средства защиты шли в больницы и людям их не хватало, то теперь дефицита нет.

«У нас есть маски. Раньше, месяц назад не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что власти региона провели работу с государственными и частными аптеками, чтобы масок хватило всем.

В Московской области в период пандемии ежедневно выпускают 620 тысяч масок, сообщила пресс-служба губернатора региона. За месяц объем производства увеличили в два раза благодаря перепрофилированию 11 компаний легкой промышленности. Производство защитных масок наладили на 14 предприятиях Подмосковья.

В некоторых муниципальных образованиях пошивом масок занялись предприниматели и ателье. Для перепрофилирования компаниям пришлось закупить дополнительное оборудование. Власти региона компенсируют до 80% его стоимости. Готовность заняться производством масок выразили еще девять подмосковных компаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о введении масочного режима в регионе с 12 мая. Контролировать соблюдение нового ограничения будут полицейские.