Производство масок на заводах Петербурга достигло почти 2 млн штук в день

Уточняется, что производство этих средств индивидуальной защиты выросло почти в 20 раз. Помимо прочего, в сутки изготавливается 15 000 экземпляров специальных костюмов. Антисептические и хлорактивные средства производят порядка 14 предприятий, а суммарный объем достигает более чем 300 000 литров в сутки.

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик отметил, что в городе более 100 предприятий производят средства личной защиты.

«Увеличение производственных мощностей было достигнуто с помощью приобретения дополнительных автоматических линий, а также реализации проектов по локализации производств комплектующих», — подчеркнул он.

По его словам, увеличение числа изготавливаемых масок в Петербурге позволило избежать дефицита и скачков цен на такую продукцию.