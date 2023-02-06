Общество 06 февраля 2023, 17:34 Производство лифтов в России снизилось на треть

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Директор Национального лифтового союза Петр Харламов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, с чем связано снижение производства лифтов в стране.

По его словам, на снижение производства повлияли рост стоимости оборудования и уход с рынка иностранных производителей.

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«В прошлом году было связано с тем, что выросла стоимость лифтов и лифтового оборудования. А повлекло значительный рост металлопроката, в том числе цветного металла», — сказал он.

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Харламов выразил надежду, что в 2023 и 2024 годах рост производства возобновится.