06 февраля 2023, 17:34
Производство лифтов в России снизилось на треть
Директор Национального лифтового союза Петр Харламов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, с чем связано снижение производства лифтов в стране.
По его словам, на снижение производства повлияли рост стоимости оборудования и уход с рынка иностранных производителей.
Реклама
«В прошлом году было связано с тем, что выросла стоимость лифтов и лифтового оборудования. А повлекло значительный рост металлопроката, в том числе цветного металла», — сказал он.
Реклама
Харламов выразил надежду, что в 2023 и 2024 годах рост производства возобновится.
Реклама
Реклама