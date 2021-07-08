В России за первые пять месяцев 2021 года снизилось производство лекарств. Падение составило почти 10%. В фармацевтических компаниях это объясняют тем, что у россиян упали доходы.

Сокращение производства в натуральном выражении затронуло в первую очередь безрецептурные препараты, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование RNC Pharma.

Их отгрузки упали на 16% год к году. При этом рецептурных лекарств фармкомпании выпустили лишь на 1% меньше, чем годом ранее.

Суммарное количество отгруженных упаковок побило антирекорд 2018 года, но зато в денежном выражении отгрузки фармкомпаний, наоборот, выросли на 25,9%, превысив показатель в 239 миллиардов рублей. Это стало максимальным значением с 2014 года.

По словам главного исполнительного директора компании «Озон фармацевтика» Андрея Горшкова, снижение производства объясняется падением доходов населения. Люди стали меньше потреблять продукцию не первой необходимости.

При этом, как уточнил Горшков, потребители уже не покупают большое количество лекарств стоимостью до 50 рублей, а делают выбор в пользу современных дорогих препаратов. Поэтому в денежном выражении продажи растут, в натуральном, напротив, падают.