Общество 14 декабря 2023, 12:20 Производство красной икры в России побило рекорд с 2010 года Рекордное с 2010 года количество красной икры произвели в России в 2023-м Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В России за 10 месяцев 2023 года произвели 22 288 тонн красной икры. Показатель стал рекордным с 2010 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на обзор аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

До этого самым высоким показателем стал сбор красной икры в 2021 году. Тогда с января по октября произвели 21 569 тонн продукта, что на 3% меньше нынешнего результата. В сравнении с 10 месяцами прошлого года показатель 2023-го вырос почти в 2,6 раза.

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Президент ВАРПЭ Герман Зверев назвал динамику по производству красной икры хорошей. По его словам, это связано с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке. Рыбаки добыли порядка 609 тысяч тонн тихоокеанских лососей.

«По итогам года объем производства икры может превысить 25 тысяч тонн при ежегодном объеме ее потребления от 15 тысяч до 20 тысяч тонн в последние пять лет», — подчеркнул Зверев.

Благодаря росту производства красной икры снизилась ее стоимость на рынке. В начале декабря икра горбуши в Дальневосточном федеральном округе стоила от 3450 рублей за килограмм — на 20% ниже показателя прошлого года.

Росстат подтвердил, что цены на икру в стране сократились до минимума за год. Ее стоимость упала ниже шести тысяч рублей.