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    05 апреля 2022, 15:06

    Производство котлет для бургеров запустят на Урале

    Полина Гребенщикова

    Уральская компания «Равис» поставит на поток производство котлет для бургеров. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    «Когда ввели санкции, то для своих покупателей мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Чтобы сохранить все питательные вещества в мясе птицы, мы используем шоковую заморозку. Весь процесс замораживания занимает от 20 до 30 минут», — рассказала директор по мясопереработке компании «Равис» Лариса Гатченко.

    Котлеты будут доставлять в магазины за 12 часов. Купить их можно будет в Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

    На полную мощность производство заработает на следующей неделе.