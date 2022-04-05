Производство котлет для бургеров запустят на Урале

Уральская компания «Равис» поставит на поток производство котлет для бургеров. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Когда ввели санкции, то для своих покупателей мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Чтобы сохранить все питательные вещества в мясе птицы, мы используем шоковую заморозку. Весь процесс замораживания занимает от 20 до 30 минут», — рассказала директор по мясопереработке компании «Равис» Лариса Гатченко.

Котлеты будут доставлять в магазины за 12 часов. Купить их можно будет в Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

На полную мощность производство заработает на следующей неделе.