Производство конструктора для детей запустят в Краснодарском крае

Первое в регионе производство детского конструктора, а также других товаров для детей, запустят в Краснодарском крае. Об этом сообщило АБН.

Комиссия Фонда развития промышленности региона уже одобрила заявку на льготный заем от новороссийского производителя пластиковых изделий.

«Полученные средства компания направит на запуск новой линии по производству детских игрушек: конструктора, детских пластиковых машин, ванночек и ведерок. Также здесь будут выпускать упаковку для моющих средств», — отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.