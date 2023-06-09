Общество 09 июня 2023, 14:43 Производство компьютерной техники в Москве выросло почти на 21% Глава комиссии МГД Людмила Гусева: выпуск компьютерной техники за I квартал вырос на 20,7% Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Производство компьютерной техники в Москве выросло на 20,7% по итогам I квартала 2023 года, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, в Москве продолжили выпускать широкий спектр компьютерной техники и комплектующих, несмотря на западные санкции. Депутат напомнила, что в столице производят материнские платы, системные блоки, моноблоки, мониторы, базовые станции для промышленного интернета вещей и многое другое.

Реклама

Кроме того, в столице не прекращался выпуск устройств, необходимых для обслуживания транспортного сектора — терминалы, валидаторы и проездные карты.

Для вывода высокотехнологичных отраслей на новый уровень в столице развернули целую экосистему. Поддержку наукоемким технологиям осуществляют через кредиты и гранты, а также предоставляя широкий выбор площадок для тестирования.