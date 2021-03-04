Производство яиц и мяса птицы в России пообещали восстановить к маю

Производство мяса птицы и яиц в России полностью восстановится к маю. Это стабилизирует цены, пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ.

«По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен», — говорится в сообщении министерства.

Накануне производители мяса птицы и яиц из Национального союза птицеводов договорились о сдерживании цен на эти продукты. Минсельхоз создал рабочую группу, чтобы отслеживать ситуацию на рынке. Глава ведомства Дмитрий Патрушев провел совещание с представителями предприятий этого пищевого сектора.

Чтобы поддержать производителей, Минсельхоз планирует увеличить лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с одного до 1,5 миллиарда рублей на одного заемщика. Чтобы снизить зависимость отрасли от импортных инкубационных яиц, в России будут развивать собственное производство.

Рост цен на продукцию птицеводческой отрасли в Минсельхозе связали с подорожанием кормов, птичьим гриппом и сокращением поставок импортных инкубационных яиц на фоне сложной эпидемической обстановки.