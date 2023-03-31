Общество 31 марта 2023, 15:44 Производство гражданских беспилотников открыли в индустриальном парке «Руднево» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В индустриальном парке «Руднево» в Москве открыли производство гражданских беспилотников. Кроме того, сам парк и прилегающие к нему территории включили в состав ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем власти российской столицы приняли еще в прошлом году. Планируется, что запущенное производство станет большим кластером, на котором появятся тысячи рабочих мест.

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Как отметил Собянин, уже в марте компания «Аэромакс» начала выпускать на базе центра беспилотные авиационные системы вертолетного типа. Они будут предназначаться для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.

В планах у компании — разместить производства еще в трех корпусах «Руднево» и увеличить объемы выпуска БПЛА. В проект инвестируют 5,4 миллиарда рублей. Он даст работу двум тысячам человек. Сергей Собянин мэр Москвы

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что запущенное производство гражданских БПЛА станет первым научно-техническим центром в стране. Оно соединит в себе все компетенции. Это и производство, и эксплуатация, и испытания.

В рамках индустриального парка уже построили 120 тысяч квадратных метров производственных площадей — это современные, качественные производственные площади. Владислав Овчинский руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сейчас на территории «Руднево» началось строительство специального корпуса. В нем расположат все виды сервисов для будущих сотрудников резидентов, которые работают на этой площадке. Овчинский добавил, что власти российской столицы будут развивать это направление в будущем.

«У нас уже строится три новых корпуса, в планах застройки до 500 тысяч квадратных метров», — отметил он.

Сейчас власти Москвы совместно с федеральными коллегами разрабатывают изменения, которые помогут сделать производство БПЛА полноценной отраслью промышленности. Планируется, что в будущем она распространится не только на столицу, но и на всю страну.

Сейчас перед руководством производства стоит две задачи. Одна из них заключается в том, чтобы обеспечить адекватный спрос на продукцию, пояснил Овчинский. Вторая — обеспечить безопасность тех, кто будет работать с беспилотниками.